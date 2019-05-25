العراق يعود الى أعلى 3 مراتب تسجيلاً لدرجات الحرارة في العالم

عاد العراق إلى المراتب الاولى في الترتيب العالمي بأعلى حرارة مسجلة ظهر اليوم السبت 25 ايار 2019.

وأظهرت درجات الحرارة المسجلة لليوم، ايران (عبادان) في المرتبة الأولى بـ 46.9 درجة مئوية، ومن ثم كاندرابور في الهند التي سجلت 46.8، وفي المرتبة الثالثة محافظة النجف بـ 46.5.

وكانت هيأة الانواء الجوية قد توقعت، السبت (25 ايار 2019)، حالة الطقس حتى مساء الاربعاء المقبل فيما اشارت الى ان الاجواء ستشهد ارتفاعاً ملحوظاً بدرجات الحرارة بسبب موجة الحر الحالية يعقبه انخفاض.

وذكرت الهيأة، أن يوم الاحد سيشهد، طقسا صحوا الى غائم جزئي في المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية، فيما يشهد يوم الاثنين، طقسا مماثلا مع درجات حرارة تنخفض قليلاً شمال ووسط البلاد عن اليوم السبت.

ولفتت الى ان يوم الثلاثاء، سيشهد طقسا غائما جزئيا في المنطقة الوسطى، وصحوا في المنطقة الشمالية، وصحوا مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية دون تغيير بدرجات الحرارة باستثناء المنطقة الشمالية التي ستنخفض فيها قليلاً.

وعن طقس يوم الأربعاء، لفتت الى انه سيشهد طقسا صحوا مع بعض الغيوم في المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية دون حدوث تغيير بدرجات الحرارة.