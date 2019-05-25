عبد المهدي يبحث مع ظريف اضرار العقوبات ومخاطر الحرب في المنطقة

بحث رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، مع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، السبت (25 أيار 2019)، اضرار العقوبات المفروضة على طهران، ومخاطر الحرب في المنطقة، وذلك على مأدبة افطار خلال زيارة الوزير الإيراني الى العراق.

وجرى خلال اللقاء، بحسب بيان لرئاسة الوزراء، "بحث العلاقات بين العراق والجمهورية الاسلامية الايرانية ومتابعة الملفات التي اتفق عليها الطرفان في زيارتي الرئيس الإيراني حسن روحاني الى العراق ورئيس مجلس الوزراء الى إيران".

كما جرى "التداول في الاوضاع الاقليمية والدولية وكيفية تجنيب البلدين والمنطقة اضرار العقوبات ومخاطر الحرب مع التأكيد على اهمية الأمن والاستقرار للمنطقة وكيفية الابقاء على الاتفاق النووي وكل ما فيه مصلحة البلدين والشعبين وشعوب المنطقة".

وكان الوزير الإيراني وصل، مساء السبت (25 أيار 2019)، الى بغداد في زيارة رسمية، بالتزامن مع أنباء عن مساع عراقية للتهدئة بين الولايات المتحدة الامريكية وإيران، في ظل التصعيد الكبير الذي تشهده المنطقة.