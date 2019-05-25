شرطة النجف تنشر ٤١ دورية لتطبيق الخطة الأمنية الخاصة باستشهاد الإمام علي

أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف، السبت، تطبيق الخطة الأمنية الخاصة بزيارة الإمام علي عليه السلام في ذكرى استشهاده وقيام دوريات نجدة النجف بتامين الحماية للزوار والمواطنين.

وقالت المديرية في بيان إن "دوريات النجدة باشرت بإشراف مباشر من مدير قسم النجدة العميد الحقوقي سلمان عبد الحسن عبيدة بالانتشار ضمن مناطق المسؤولية لغرض توفير الحماية للمواطنين والزائرين ومساعدتهم في اي حالة طارئة".

وأكدت المديرية، أن "٤١ دورية من دوريات شرطة النجدة فضلا عن القوة التعزيزية التي وصلت من بغداد انتشرت حسب المنطقة الجغرافية لتامين زيارة استشهاد الامام علي عليه السلام".