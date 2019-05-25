وزير الخارجية الإيراني يصل العاصمة العراقية بغداد

وصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، مساء السبت إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة تستمر ليوم واحد.

وقال مصدر حكومي عراقي إن “ظريف يحمل معه ملفا خاصا بالأزمة الإيرانية الأمريكية، وكيف يمكن للعراق أن يلعب دورا في تهدئة الأوضاع”.

وبين أن “ظريف سينقل من خلال المسؤولين العراقيين رسالة إلى الولايات المتحدة بخصوص عدم رغبتها بالحرب”.

من جهتها قالت وكالة أنباء “فارس” إن وزير الخارجية الإيراني وصل إلى العاصمة العراقية للقاء المسؤولين العراقيين على رأسهم وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم.

وأضافت أنه من المقرر أن يناقش محمد جواد ظريف مع المسؤولين العراقيين التطورات في المنطقة والعلاقات الثنائية.

هذا، وكان من المقرر أن يزور ظريف بغداد يوم 24 مايو لكن رحلته تأجلت بسبب جدول أعماله.