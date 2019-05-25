شرطة بابل: تحرير مختطف من أهالي كربلاء في أقل من 24 ساعة

أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم السبت، عن تحرير مختطف من أهالي كربلاء بعد أقل من 24 ساعة على اختطافه، مشيرةً إلى إلقاء القبض على الخاطف.

وقالت القيادة في بيان إنه "فور ورود معلومات عن تعرض شاب من أهالي كربلاء – طويريج لحالة خطف وانه داخل محافظة بابل، شكل فريق عمل بإشراف مباشر من قبل قائد شرطة بابل اللواء الحقوقي علي حسن مهدي كوة الزغيبي وضم قسم المخدرات ومديرية المخابرات وشعبة الخطف".

وأضافت، أنه "بعد جمع المعلومات والتحري أثمرت جهود الفريق وبأقل من 24 ساعة من التوصل للخاطف واستدراجه بغية تسليمه الفدية والقبض عليه وتحرير المخطوف من أحد الدور وسط الحلة".

وأشارت القيادة إلى "تسليم المعتقل من قبل القوة إلى الجهة المختصة لإكمال الإجراءات التحقيقية بحقه وإحالته الى القضاء لينال جزاءه العادل".