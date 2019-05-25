الداخلية تعلن اعتقال ستة ارهابيين من "داعش" جنوب شرقي الموصل

اعلنت وزارة الداخلية، السبت، اعتقال ستة عناصر من تنظيم "داعش الارهابي جنوب شرقي مدينة الموصل.

وقالت الوزارة في بيان إن "مديرية شرطة النمرود التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناءً على أوامر قبض صارة عن القضاء، تلقي القبض على ( ستة ) عناصر من عصابات داعش الإرهابية والذين كانوا خلال فترة سيطرة عصابات داعش الإجرامية على مدينة الموصل يعملون مقاتلين فيما يسمى بديوان الجند، أحدهم كان يعمل فيما يسمى بالأمنية".

واضافت الوزارة، أنه "تم القبض عليهم في عدد من قرى حاوي السلامية جنوب شرقي مدينة الموصل".