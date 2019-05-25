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نائب: الصلاحيات الممنوحة للرئاسة مناسبة وضرورية وتحديدها سيخلق فوضى


رأى النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي، السبت، أن الصلاحيات الممنوحة لرئاسة البرلمان مناسبة وضرورية، وأن تحديد تلك الصلاحيات سيخلق حالة من الفوضى، فيما شدد على أهمية تحميل الرئاسة مسؤولية أكبر في تنظيم عمل اللجان البرلمانية ومراقبة عملها واجتماعاتها.

وقال الموسوي في حديث صحفي إن "أعضاء البرلمان هم الذين اتخذوا قراراً ضمن النظام الداخلي بتخويل رئاسة البرلمان لتنظيم توزيع الأعضاء على اللجان"،

مبيناً أن "الخيارات تُركت لأعضاء البرلمان لاختيار اللجان التي يرونها مناسبة لهم لكن واقع حال ما حصل أن بعض اللجان تجاوز عدد أعضائها الثلاثين عضواً وأخرى لا يوجد فيها أكثر من عضوين فقط".

وأضاف الموسوي، أن "تنظيم اللجان هو من مسؤولية هيئة الرئاسة، حيث أن لجان (أ) الجميع يرغب بها، بينما لجان (ب) نجد عزوفاً عنها رغم أنها لجان مهمة وتتصدى لشرائح مهمة من الحياة المجتمعية والقطاعات العامة"، لافتاً إلى أننا "ندعم موقف هيئة الرئاسة في تنظيم وتوزيع الأعضاء بين اللجان لإنهاء حالة الفوضى كوننا تأخرنا كثيراً في حسم هذا الملف".

وأكد، أن "دور هيئة الرئاسة دور تنظيمي للجلسات وعمل اللجان، بالتالي فإن الصلاحيات الممنوحة للرئاسة هي صلاحيات مناسبة وضرورية لعدم حصول حالة فوضى وتعطل للجان بحال تحديدها أو تقليصها بل على العكس ينبغي تحميل الرئاسة مسؤولية أكبر في تنظيم عمل اللجان البرلمانية ومراقبة عملها واجتماعاتها"، مشددا على أنه "لا يمكن للجنة البرلمانية أن تختار رئيسها ونائبه ومقررها بوجود خلل قانوني بعدد أعضائها الأقصى في النظام الداخلي في 22 نائباً".

يشار إلى أن بعض أعضاء مجلس النواب طالبوا، مؤخراً، بتحديد صلاحيات رئاسة البرلمان.

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نائب: الصلاحيات الممنوحة للرئاسة مناسبة وضرورية وتحديدها سيخلق فوضى
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