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إحباط محاولة لإدخال أكثر من 15 ألف حبة مخدرة إلى مركز الديوانية


أعلنت مديرية شرطة محافظة الديوانية، السبت، عن إحباط محاولة لإدخال أكثر من 15 ألف حبة مخدرة إلى مركز المحافظة.

وقال إعلام المديرية في بيان إن "مفارز قسم شرطة الشامية أحبطت محاولة لإدخال كمية كبيرة من الحبوب المخدرة تقدر بأكثر من ١٥٦٩٣ حبة وبأنواع مختلفة كان المتهمان الذي ألقي القبض عليهما في قضاء الشامية يرومان إدخال البضاعة الى مركز محافظة الديوانية لغرض المتاجرة بها".

وأوضح البيان، أن المتهمين كانا "قادمين من محافظة النجف يستقلان عجلة نوع هونداي بدون لوحات تسجيل حيث تم إخفاء الحبوب داخل العجلة بشكل يصعب كشفه"، مشيراً إلى أن المتهمين "من سكنة قضاء الكوفة".

ولفت البيان، إلى أن "هذه العملية النوعية تأتي بإشراف من قبل قائد شرطة الديوانية وبمتابعة شخصية من قبل مدير قسم شرطة الشامية العميد حسين المعموري وبناء على معلومات استخبارية دقيقة من قبل مفارز مركز شرطة الشامية".

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إحباط محاولة لإدخال أكثر من 15 ألف حبة مخدرة إلى مركز الديوانية
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