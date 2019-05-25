العلوي يتهم نصيف بالتزام رأي صدام حسين تجاه الكويت.. والاخيرة ترد

هاجم النائب السابق حسن العلوي النائبة عن ائتلاف دولة قانون عالية نصيف، بسبب ما قاله إنه "هجوم متكرر" ضد دولة الكويت.

وقال العلوي في مقطع صوتي وزعه على وسائل الإعلام، إن "عالية نصيف لا زالت تلتزم برأي صدام على اعتبار الكويت محافظة عراقية، الامر لذي يدفعها للتهجم على دولة الكويت باستمرار".

وأضاف، أن "ما تصرح به النائبة مخجل، ولا ينفع ابدًا، خصوصا وان الامم المتحدة وضعت الحدود النهائية بين الكويت والعراق ما يجعل تغييرها على ارض الواقع صعب جدًا".

وتابع العلوي، أن "إعادة خطاب الكراهية اتجاه دولة الكويت، هي محاولة لإبراز العضلات لا أكثر، ونابعة من عدم دراية بأن كل من يحاول المساس بحدود الكويت يكون مصيره الذبح وأقرب الادلة على ذلك صدام حسين وعبد الكريم قاسم".

وفي السياق ذاته ردت النائبة عالية نصية على التسجيل الصوتي الخاص بالعلوي، متهمة اياه بـ "محاباة الكويت من أجل الحصول على هباتها".

وقالت نصيف، إن "دفاع العلوي عن الكويت ليس غريبا لأنه لا يمتلك من الوطنية شيئاً"، مشيرة الى أنها "جاهزة للمعركة التي يقودها العلوي بالضد منها".

وأردفت، أن "العلوي اختلف مع اياد علاوي على اموال جيء بها من السعودية، لذا هكذا تصريحات تخرج منه ليست غريبة، لأنه فاقد للأهلية ويعيش في حالة سفه"، بحسب قولها.