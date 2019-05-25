نفط البصرة تتهم نائبين بابتزازها وتعلن رفع دعوى قضائية ضدهما

اتهمت شركة نفط البصرة، النائبين زهرة البجاري، ونجاح المياحي، بابتزاز الشركة ومديرها، فيما أكدت تحريكها دعوى قضائية ضد النائبين.

وذكر اعلام الشركة في بيان ، إنه "احتراماً للسياقات الدستورية والأعراف فإن شركة نفط البصرة تنأ بنفسها عن الدخول في مساجلات غير منتجة مع الصخب الإعلامي الذي من شأنه تعطيل حركة الاقتصاد والبناء في البلاد خصوصا وأن شركتنا تمثل عصب الحياة الاقتصادية للبلاد وهي إحدى أكبر شركات الطاقة في العالم وأن الإنجازات التي تحققها ساهمت وتساهم في إبقاء وديمومة الحياة والتنمية بالرغم من حجم التحديات وبيئة العمل الصعبة".

وأشار البيان، الى أن "الشركة بدأت إجراءات رفع شكوى قضائية ضد النائب زهرة البچاري والنائب نجاح المياحي لقيامهما بابتزاز الشركة ومديرها العام للتغطية على اختلاسات ومخالفات وتزوير زوج النائب زهرة، الثابتة عبر عدة لجان تحقيقية غير قابلة للنقض".

وأضاف: "وكذلك الضغط الممارس من النائب نجاح على الشركة وإدارتها لإحراز مكاسب خاصة وفئوية ومنها الحصول على دار سكنية كبيرة في المجمع النفطي السكني خلافاً للضوابط والاستحقاق إضافة إلى فرض تعيينات وعقود عمل".

وأكدت الشركة، أن "هذا وستقدم الشركة الأدلة على ذلك للقضاء العراقي والادعاء العام".