كردستان على موعد مع أمطار وعواصف رعدية غداً

توقعت دائرة الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كردستان، الجمعة، هطول امطار مصاحبة بعواصف رعدية في الإقليم.

وذكر بيان للدائرة أطلعت عليه السومرية نيوز، ان "الاجواء، اليوم الجمعة، ستكون صافية وستتغير الى غائمة جزئياً".

وأضاف ان "الاجواء ليوم غد السبت، ستكون غائمة جزئياً وستتغير الى غائمة كليا بعد الظهر من توقعات بطهول امطار خفيفة في بعض المناطق، وستكون الامطار اكثر غزارة في المناطق الجبلية تصاحبها عواصف رعدية".