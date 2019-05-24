الداخلية تعلن اعتقال ارهابي من "داعش" في ايسر الموصل

اعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، إعتقال عنصر من تنظيم "داعش" في الجانب الايسر من مدينة الموصل في محافظة نينوى.

وقالت الوزارة في بيان إن "فوج طوارئ الشرطة الأول التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات إستخبارية دقيقة القى القبض على أحد عناصر داعش الإرهابية المعروف بعمله فيما كان يسمى ( بالحسبة ) خلال فترة سيطرة عصابات داعش الإجرامية على مدينة الموصل".

واضافت الوزارة، أنه "تم القبض عليه في منطقة حي السكر في الجانب الأيسر لمدينة الموصل".