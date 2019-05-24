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ضبط عصابة متخصصة بتصنيع الأدوية المغشوشة وتهريبها الى بغداد


تمكن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية من القاء القبض على شخصين متورطين بتهريب مواد تدخل في تصنيع الأدوية المغشوشة وتغليفها في أحد سيطرات العاصمة بغداد.

وذكر بيان لمكتبه، ان" عملية القاء القبض على الشخصين جاءت نتيجة لقيام إحدى مفارز مكتب تفتيش السيطرات والطرق الخارجية بواجبها في متابعة عمل السيطرات حيث تمكنت المفرزة من ضبط إحدى الشاحنات في سيطرة أبي غريب[غرب بغداد] محملة بمواد تدخل في صناعة الأدوية المغشوشة وتغليفها {علب ادوية فارغة وستيكرات ليبلات لاصقة لاستخدامها في وضع تواريخ نفاذية الأدوية و جهة الصنع فضلاً نشرات ادوية داخلية}".

واضاف" علماً أن المواد المضبوطة تلك لا توجد فيها اي مستندات رسمية تثبت عائديتها أو طرق دخولها للبلاد".

وتابع" حيث قامت المفرزة بالقاء القبض على سائق العجلة الذي أفاد بعدم عائدية البضاعة اليه وانما هي لأحد الأشخاص الذين تمكنت المفرزة من استدراجه والقاء القبض عليه، والذي اعترف بدوره على شخص ثالث من سكنة محافظات اقليم كردستان على أن الحمولة تعود إليه".

واشار" حيث تمكنت المفرزة أيضاً من استدراجه الى والقاء القبض بالقرب من المذاخر الموجودة في شارع السعدون ببغداد، وعند اجراء التحقيق مع المتهمين اتضح أن الشخص الثالث الذي هو من سكن اقليم كردستان يقوم باستيراد هذه البضائع وتهريبها من البصرة باتجاه الإقليم بغية استخدامها في تعبئة وتغليف أدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية ومن ثم اعادة توريدها وبيعها على المذاخر في وسط وجنوب البلاد". 

وزاد" كما أظهر التحقيق أيضاً أن صاحب البضاعة يعمل مجهز أدوية لمذاخر العاصمة بغداد وخصوصاً الموجودة منها في شارع فلسطين، الى ذلك نظمت المفرزة التفتيشية محضر ضبط ودونت افادات واعترافات المتهمين وعرضتهم وأورقهم التحقيقية أمام قاضي التحقيق المختص الذي قرر توقيفهما على ذمة التحقيق، ولا زالت التحقيقات مستمرة معهم لمعرفة ملابسات القضية والمتورطين فيها".

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