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اعتبارا من اليوم.. موجة حر تضرب ست دول بينها العراق


يتعرّض العراق إلى جانب سوريا وفلسطين والأردن ولبنان وشمال مصر لموجة حارة استثنائية، حيث تخطت درجات الحرارة في كثير من الدول العربية المعدلات لمثل هذه الفترة بفارق كبير، وصل أحياناً إلى 15 درجة مئوية فوق المعدلات الطبيعية، على أن تنخفض بشكل تدريجي مع بداية الأسبوع، بحسب التوقعات.

وحذرت تقارير تحدثت عن الطقس في العراق، من موجة شديدة الحرارة، اعتبارا من اليوم الجمعة، حيث ستكون الأجواء خلال الأسبوع المقبل شديدة الحرارة في الوسط والجنوب، حارة غربي البلاد وشمالها خلال النهار.

كما قال موقع "خبراء طقس سوريا"، إن موجة حارة قوية ستؤثر على بلاد الشام وتبلغ ذروتها يومي الخميس والجمعة مع حرارة تصل ببعض المناطق السورية 42 درجة وتتجاوز 47 جنوب بلاد الشام.

وأفاد الموقع عبر صفحته في فيسبوك بأن مرتفعاً جوياً علوياً بدأ يسيطر من الجنوب الغربي يؤدي إلى ارتفاع كبير في درجات الحرارة خصوصا يومي الخميس والجمعة، حيث تسجل درجات الحرارة 40 درجة في أغلب المناطق الداخلية لسوريا، وتتجاوزها شرقا وتصل 42 درجة وبالتالي أجواء حارة متوقعة على أغلب المناطق ودرجات الحرارة أعلى من معدلاتها بحوالي 12 درجة.

بدورها، أعلنت وسائل إعلام فلسطينية تأثر البلاد بموجة حر قوية ترافقها درجات حرارة أعلى من معدلاتها بـ 14 درجة مئوية، وتزور الموجة الحارة الأردن، حيث يتوقع أن تصل العظمى في عمان إلى 38.

وفي لبنان، أوضح مدير عام ورئيس مصلحة الابحاث العلمية الزراعية ميشال افرام، في بيان أنّ الحرارة سترتفع اليوم الجمعة إلى 35 أو 36 درجة بقاعاً و 33 ساحلاً وقد تصل إلى 37 ظهراً. 

واشار افرام إلى أنّ موجة الحر الحالية ستنحسر يومي السبت والأحد المقبلين، لتعود وتتجدد الاثنين وطيلة الاسبوع المقبل مع درجات حرارة تصل الى 35 بقاعاً و 33 ساحلاً، نافية الأنباء التي تحدّثت عن ارتفاع درجات الحرارة لتبلغ 47 أو 50 درجة مئوية.

وفي مصر، أدت موجة الحر إلى نشوب حرائق في عدد من المنشآت ووسائل النقل المصرية، كما تسببت بـ 3 حالات وفاة، الخميس.

وأوضحت صحيفة "أخبار اليوم" المصرية، أنّ حريقا شب في حافلة بالقاهرة، على مقربة من ملعب "الدفاع الجوي"، حثي تم إخلاء المركبة من كافة الركاب قبل أن تتفحم.

وفي حادث آخر، اندلعت النيران في مقطورة نقل على طريق العاشر من رمضان، ورجحت التحريات الأولية أن يكون الحريق ناجما عن ارتفاع درجة الحرارة. 

واشتعلت 10 حرائق أمس الخميس، في محافظة كفر الشيخ شمالي البلاد، ما أسفر عن اختناق شخصين باتت حالتهما مستقرة. وشملت الحرائق مصنعا للبلاستيك في مدينة السادات، نتج عن انفجار بأحد أقسام المصنع مما أسفر عن مصرع 3 عمال أثناء تأدية وظائفهم.

كما نشب حريق في منزل بدمنهور، ما أدى إلى إصابة شخصين بكدمات وحروق. أما في مدينة السلام قرب العاصمة، فتمت السيطرة على حريق شقة دون أن يوقع ضحايا. وشعر أهالي منطقة كفر سليم في محافظة القليوبية القريبة من القاهرة، بالفزع إثر سماع شرارة قوية من أعمدة كهرباء الضغط العالي.

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