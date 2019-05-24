محافظ بابل يطالب بردع أحد المدراء العامين في التخطيط لتسببه بتأخير موازنة المحافظة

طالب محافظ بابل كرار العبادي، الجمعة، بردع أحد المدراء العامين في وزارة التخطيط لتسببه بتأخير الموازنة المالية للمحافظة ما تسبب بعرقلة المشاريع.

وقال العبادي في حديث صحفي إن "التمادي في المنصب دفع أحـد المدراء العامين فـي وزارة التخطـيط، بتأخيـر المـوازنة الخـاصة بمحافظة بابل لأسبـاب غيـر معـروفة، ما تسبب بعرقلة إقـرار المشـاريع الاستـراتيـجية في المحافظة".

وأضاف أن "المحافظة لن تتسلم لغاية الآن أي موازنة مالية رغم مرور ستة أشهر من بداية العام".

ودعا محافظ بابل، وزيـر التخـطيـط نوري صباح الدليمي، إلى "الـتدخـل واتخـاذ الإجـراءات الرادعـة بحقـه، لأن الجمـيع بـات يعـاني مـن تصـرفات هـذا المديـر، ولا ينـسجم أداءه مـع وزيـر التخـطيـط الـذي يتعامـل بشكـل إيجابـي لاسـتكمال الإجـراءات الخاصـة بالـمحافظات".