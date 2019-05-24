هجوم بالقاذفات والرشاشات لمركز البشير 2 في النجف الاشرف

افاد شهود عيان في محافظة النجف، فجر اليوم الجمعة، باحتراق مركز البشير/ 2 للتسوق في حي العسكري بمحافظة النجف، وسط انباء باستهدافه من قبل مسلحين باسلحة متوسطة وخفيفة.

من جهتهم قال مسؤولوا المركز عبر صفحة رسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، إن المركز تعرض الى ضرب بالقاذفات والاسلحة الثقيلة، مشيرين الى أنهم يواجهون ما وصفوهم بأنها "عصابة ارهابية".

وسبق أن تعرض مول البشير في ساحة الصدرين الى الحرق، في 16 ايار الحالي، بعد أن تظاهر العشرات من اتباع التيار الصدري امام مبنى المول، للمطالبة باغلاقه، فيما اطلقت الشركة المسؤولة عن حماية المول النار في الهواء لتفريق المتظاهرين ما ادى الى مقتل اربعة اشخاص واصابة اخرين بجروح.