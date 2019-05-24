الأخبار

محافظ نينوى : المحافظة ستشهد حملة اعمار واسعة وسريعة


اكد محافظ نينوى منصور المرعيد، الخميس، أن المحافظة ستشهد حملة اعمار واسعة وسريعة لإغاثتها من الدمار واعادة الحياة الى طبيعتها وعودة جميع المهجرين اليها.

وقال المرعيد في بيان ، "اتقدم بالشكر والتقدير لكل من منحي الثقة والمسؤولية لإدارة محافظة نينوى، واعاهد الله اولا وشعب نينوى ان ابذل اقصى ما يمكن لإغاثة سكان المحافظة في ظل الواقع الكارثي الذي تعيشه المحافظة".

وأضاف المرعيد، أن "المحافظة ستشهد حملة اعمار واسعة وسريعة لإغاثتها من الدمار واعادة الحياة الى طبيعتها وعودة جميع المهجرين"،

مؤكدا أن "مسؤولياتنا كبيرة وسنرد على المشككين بالمواقف والميدان وسنثبت للجميع ان ولائنا للعراق ونينوى وسأفتح الباب امام الجميع للعمل بروح الفريق الواحد".

وتابع، أن "حجم المسؤولية والكارثة كبير جدا ولا يمكن لنا ان نعمل لإعادة اعمار نينوى ما لم تتظافر الجهود وتتوحد القلوب في التفكير والاهتمام وجعل الاولوية لتوفير الخدمات والبدء بحملة اعمار واسعة يشارك فيها الجميع"، مبينا أن "المواقف والميدان سيكون الرد والفيصل باثبات صدق النوايا وان الولاء سيكون للعراق اولا ولنينوى وشعبها اخيرا، وان اعمل على اعادة جميع النازحين والمهجرين لمنازلهم ومناطقهم بأسرع وقت ممكن ولن اسمح ببقاء اي نازح موصلي خارج منطقته وبيته".

وأصدر رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، مرسوما جمهوريا يقضي بتعيين منصور المرعيد بمنصب محافظ نينوى.

وصوت مجلس محافظة نينوى، في 13 ايار 2019، على تولي منصور المرعيد منصب المحافظ، بحصوله على 28 صوتا.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
محافظ نينوى : المحافظة ستشهد حملة اعمار واسعة وسريعة
مكتب عبد المهدي: لا تراجع عن قرار فتح المنطقة الخضراء
مكتبه يكشف تفاصيل لقاء الرئيس صالح بملك الأردن في عمان
المحكمة الاتحادية ترد على تصريح للنائب السابق وائل عبد اللطيف
كتلة صادقون تقدم طلبا لاضافة "الخدمة الالزامية" الى الموظفين
تركيا تمنع سكرتير برلمان كردستان من دخول أراضيها
اجتماع ثلاثي بين العراق والاردن وفلسطين في عمان
الشيخ همام حمودي يبحث مع الفياض والمهندس والغانمي الاوضاع الامنية والسياسية في البلاد
نائبة تتهم مدير شركة نفط البصرة بالتسبب بـ"هدر" ملايين الدولارات
مجلس كربلاء يقيل المحافظ عقيل الطريحي
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 70.57
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
ناديا : لدي اخ اسمه ( صباح سوري جعاز جياد المحمداوي) فقد في السعوديه منذ عام 1998 ولم نسمعه ...
الموضوع :
اسماء عراقيين قطعت روؤسهم و اخرى تنتظر قطع راسها في السعودية
sara : مقاله في الصلب ...
الموضوع :
فلذاتُ أكبادنا الى أين؟
عباس : كل التوفيق والنجاح استاذ حيدر ...
الموضوع :
التنظيم وبناء الأحزاب السياسية
Saffa abdul aziz hamoud al-maliky : السلام عليكم. انا احد. مشاركين الانتفاضة الاشعبانية خروجي. الى السعودية. عام. 1991 بعدها تم قبولي الى امريكا. ...
الموضوع :
ملبورن| محتجزي رفحاء : كيف احصل على أوراق ثبوتية؟ Bookmark and Share
ابو حسنين : للاسف الشديد نحن فالحين بالخطاب الانشائي فقط ونتبجح بثورة العشرين وعرين الامام (ع) ومدينة المرجعيه والحوزات وغير ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
عبدالباسط شكر محمود الربيعي : السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم . تم الاستيلاء على قطعة الارض العائدة لي في منطقة الفضيلية في ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
Bashar : نعم كلنا مع قدسية مدينة امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام كما نطالب تطبيق العقوبة ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
مواطنة : احسنتم ...
الموضوع :
على باب المراد..في يوم شهادة الامام الكاظم (ع)
احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم الع : احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ثوره هاشم علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم رسالتي مستمده فقره من الدستور العراقي والذي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
فيسبوك