محافظ نينوى : المحافظة ستشهد حملة اعمار واسعة وسريعة

اكد محافظ نينوى منصور المرعيد، الخميس، أن المحافظة ستشهد حملة اعمار واسعة وسريعة لإغاثتها من الدمار واعادة الحياة الى طبيعتها وعودة جميع المهجرين اليها.

وقال المرعيد في بيان ، "اتقدم بالشكر والتقدير لكل من منحي الثقة والمسؤولية لإدارة محافظة نينوى، واعاهد الله اولا وشعب نينوى ان ابذل اقصى ما يمكن لإغاثة سكان المحافظة في ظل الواقع الكارثي الذي تعيشه المحافظة".

وأضاف المرعيد، أن "المحافظة ستشهد حملة اعمار واسعة وسريعة لإغاثتها من الدمار واعادة الحياة الى طبيعتها وعودة جميع المهجرين"،

مؤكدا أن "مسؤولياتنا كبيرة وسنرد على المشككين بالمواقف والميدان وسنثبت للجميع ان ولائنا للعراق ونينوى وسأفتح الباب امام الجميع للعمل بروح الفريق الواحد".

وتابع، أن "حجم المسؤولية والكارثة كبير جدا ولا يمكن لنا ان نعمل لإعادة اعمار نينوى ما لم تتظافر الجهود وتتوحد القلوب في التفكير والاهتمام وجعل الاولوية لتوفير الخدمات والبدء بحملة اعمار واسعة يشارك فيها الجميع"، مبينا أن "المواقف والميدان سيكون الرد والفيصل باثبات صدق النوايا وان الولاء سيكون للعراق اولا ولنينوى وشعبها اخيرا، وان اعمل على اعادة جميع النازحين والمهجرين لمنازلهم ومناطقهم بأسرع وقت ممكن ولن اسمح ببقاء اي نازح موصلي خارج منطقته وبيته".

وأصدر رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، مرسوما جمهوريا يقضي بتعيين منصور المرعيد بمنصب محافظ نينوى.

وصوت مجلس محافظة نينوى، في 13 ايار 2019، على تولي منصور المرعيد منصب المحافظ، بحصوله على 28 صوتا.