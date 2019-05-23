مكتب عبد المهدي: لا تراجع عن قرار فتح المنطقة الخضراء

اعلن سكرتير رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الخميس، أن لدى رئاستي مجلسي الوزراء والنواب رؤية موحدة بفتح المنطقة الخضراء، مؤكداً عدم التراجع عن هذا القرار.

وقال الفريق الركن محمد حميد البياتي في حديث صحفي ان "رئاستي مجلس الوزراء ومجلس النواب لهما رؤية موحدة ومنسجمة بفتح المنطقة الخضراء على مدار 24 ساعة".

وأضاف البياتي أنه "لا تراجع عن قرار الفتح للمنطقة".

وامر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في 31 اذار 2019، بفتح المنطقة الخضراء وسط بغداد 24 ساعة خلال ايام العطل والجمعة.