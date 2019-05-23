مكتبه يكشف تفاصيل لقاء الرئيس صالح بملك الأردن في عمان

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، والملك الأردني عبدلله الثاني، اليوم الخميس، على استمرار التعاون بين البلدين، وأهمية الاتفاقات الموقعة بين بغداد وعمان، فيما بحثا مساعي التوصل إلى حلول للأزمات التي تشهدها المنطقة.

وقال المكتب الإعلامي لصالح في بيان، إن الأخير "عقد، اليوم، في قصر بسمان في العاصمة الاردنية عمان مباحثات ثنائية مع الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الاردنية الهاشمية، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني"،

مبينا أن "الاجتماع جرى خلاله التأكيد على استمرار تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية منها، وأهمية الاتفاقيات الموقعة بين الأردن والعراق للنهوض بالعلاقات التجارية والاقتصادية وبما يسهم في تنشيط الحركة التجارية بين البلدين".

واتفق برهم صالح والعاهل الأردني، بحسب البيان، على "مواصلة التنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا وبما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين"، مؤكدان على "أهمية مخرجات القمة الثلاثية بين الأردن ومصر والعراق التي عقدت في القاهرة شهر آذار الماضي والبناء عليها لتوسيع مستويات التعاون والتنسيق بين البلدان الثلاث".

وبحث الطرفان "التطورات الإقليمية الراهنة، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها المنطقة، إضافة إلى استعراض جهود الحرب على الإرهاب وفق نهج شمولي"، مشيران إلى "أهمية تعزيز منظومة العمل العربي المشترك وتوحيد المواقف العربية والإسلامية لمواجهة مختلف التحديات".

وأكد الملك الأردني عبدلله الثاني "وقوف الأردن إلى جانب العراق الشقيق في تعزيز أمنه واستقراره وتحقيق تطلعات شعبه في المزيد من التقدم والازدهار".

وأشار البيان، إلى أن "رئيس الوزراء الاردني ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشار الملك للاتصال والتنسيق، ومدير المخابرات العامة، والسفير الأردني في العراق حضروا المباحثات ، فيما حضرها عن الجانب العراقي رئيس جهاز المخابرات والسفيرة العراقية في عمان".

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح قد وصل، في وقت سابق من اليوم الخميس، الى العاصمة الاردنية عمان، في زيارة تأتي من اجل حلحلة الخلاف وتقليل التوتر الحاصل في المنطقة بين الولايات المتحدة الاميركية وايران.