الشيخ همام حمودي يبحث مع الفياض والمهندس والغانمي الاوضاع الامنية والسياسية في البلاد

في اطار جولاته الرمضانية، زار رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ همام حمودي، كل من رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ونائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس، ورئيس اركان الجيش الفريق اول الركن عثمان الغانمي.

وتباحث الشيخ حمودي مع الفياض والمهندس والغانمي، ابرز واخر المستجدات الامنية والسياسية في البلاد، وسبل التعاطي مع الاوضاع التي تعيشها المنطقة، وما ينبغي على العراق القيام به من اجل الحؤول دون الانزلاق الى مزيد من الصراعات والحروب، وكذلك كيفية تجنيب العراق الاثار والتبعات السلبية لاي تصعيد وتوتر.

وشدد رئيس المجلس الاعلى في لقاءاته مع الشخصيات المشار اليها على اهمية المحافظة على الحشد الشعبي، وتفعيل ادواره في تأمين الاوضاع الامنية، وفي المساهمة بأعادة البناء والاعمار، وكذلك حثّ على ايلاء القدر الاكبر من الاهتمام بعوائل شهداء الحشد والجرحى.

واشار الشيخ حمودي الى ضرورة تعزيز حضور وفاعلية العراق في الاوساط والمحافل الاقليمية والدولية، من خلال انتهاج سياسة خارجية تقوم على صيانة سيادة واستقلال البلاد، وجعل العراق عنصر ايجابي في حل المشاكل والازمات، ومحطة التقاء بين الفرقاء والمتخاصمين، وقطع الطريق على المشاريع والاجندات الاجنبية التي تسعى الى بث الخلافات واثارة الصراعات بين دول وشعوب المنطقة من اجل اخضاعها ونهب ثرواتها.