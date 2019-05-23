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وزير النفط يوجه بتوفير 300 درجة وظيفية لخريجي كليات هندسة النفط


اعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان، الخميس، توفير 300 درجة وظيفية لخريجي كليات هندسة النفط.

وقال الغضبان خلال لقائه ممثلين عن الخريجين المعتصمين امام مقر الوزارة في بيان إن "الوزير حريصة على توفير الدرجات الوظيفية الشاغرة للخريجين من اختصاص هندسة النفط وذلك من اجل ان يحضى الجميع بفرص التعيين من دون استثناء ووفقا للتعليمات والضوابط الواردة في قانون الموازنة الاتحادية" .

واضاف الغضبان، ان "الوزارة قد عملت على توفير 300 فرصة عمل في الوقت الحالي بصيغة التعاقد مع شركة نفط البصرة وفق القرار 603 الذي يتساوي فيه المتعاقد مع الموظف المعين على الملاك بالامتيازات والحقوق"، مشيرا ان "المعيينين سيخضعون الى برنامج تدريبي مكثف لضمان حصولهم على الخبرات في مجال العمل في القطاع النفطي" .

واشار الغضبان الى ان "الوزارة قد وفرت في وقت سابق (501) فرصة عمل لخريجي كليات هندسة النفط قد تم توزيعهم على الشركات والتشكيلات النفطية وبحسب الحاجة وتوفر الشاغر الوظيفي"، مبينا انه "ستعمل الوزارة جاهدة لتعيين ما تبقى من الخريجين على مراحل وحسب ما يتوفر من درجات وظيفية وفق الضوابط والتعليمات" .

يذكر ان عدداً من خريجي كليات هندسة النفط اعتصموا امام مقر وزارة النفط لغرض ايجاد فرص عمل اهم، فيما دعا الوزير الدوائر والشركات المعنية الى ضرورة النظر بطلبات المعتصمين والسعي الجاد لتوفير فرص العمل على الملاك او بصفة عقود.

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