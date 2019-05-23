الداخلية: ضبط صهريج نفط بداخله طائرة مسيرة لتحديد مسار تهريبه في البصرة

أعلنت وزارة الداخلية، الخميس، عن ضبط صهريج نفط بداخله طائرة مسيرة لتحديد مسار تهريبه غربي محافظة البصرة.

وقالت الوزارة في بيان، إن "مفارز استخبارات نفط الجنوب العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، ضبطت صهريج محمل بمادة النفط الخام غربي محافظة البصرة".

وأضافت الوزارة، أنه تم ايضا "ضبط طائرة مسيرة بداخل الصهريج تستخدم لتحديد مسار طريق تهريب المشتقات النفطية"، لافتة الى أن "الصهريج لا توجد فيه لوحات تسجيل وبدون سائق".