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مكتب الحلبوسي ينفي عرقلة رئاسة البرلمان قرار فتح المنطقة الخضراء


نفى المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الخميس، عرقلة رئاسة البرلمان قرار فتح المنطقة الخضراء امام المركبات.

وقال المكتب في بيان إن "المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب ينفي الأخبار التي تداولتها بعض وسائل الإعلام حول عرقلة رئاسة مجلس النواب قرار فتح المنطقة الخضراء أمام حركة المركبات".

وأضاف أن "إجراءات فتح المنطقة الخضراء هي إجراءات حكومية لا تتعلق بمجلس النواب"، مشيراً الى أن "المنطقة مفتوحة أمام حركة المركبات، وكذلك تم رفع الحواجز الكونكريتية من أمام مبنى المجلس أسوة بمؤسسات الدولة".

واعلن سكرتير رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، أن لدى رئاستي مجلسي الوزراء والنواب رؤية موحدة بفتح المنطقة الخضراء، مؤكداً عدم التراجع عن هذا القرار.

وامر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في 31 اذار 2019، بفتح المنطقة الخضراء وسط بغداد 24 ساعة خلال ايام العطل والجمعة.

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