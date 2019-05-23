رئيس الوزراء يعود الى بغداد بعد اختتام زيارته الى الكويت

عاد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مساء الاربعاء (22 ايار 2019)، الى بغداد بعد اختتام زيارته الرسمية الى الكويت.

وقال المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان مقتضب، إن الاخير "عاد الى ارض الوطن مختتما زيارته لدولة الكويت".

وكان عبد المهدي، قد التقى عقب وصوله الى الكويت، في وقت سابق من يوم الاربعاء، الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح وولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح، كما التقى رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم.