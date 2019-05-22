مفتشية الداخلية: القاء القبض على ضابط في الوكالة الادارية لتورطه بقضايا فساد

اعلنت مفتشية وزارة الداخلية، الاربعاء، عن القاء القبض على ضابط في الوكالة الادارية لتورطه بقضايا فساد.

وقالت المفتشية في بيان ان "مفرزة الضبط بالجرم المشهود التابعة للمفتش العام لوزارة الداخلية جمال الأسدي القت القبض على ضابط برتبة رائد منسوب الى الوكالة الإدارية لتورطه بقضايا ابتزاز لضباط وموظفين في الوزارة"،

مبينا ان "العملية جاءت على خلفية ورود معلومات للمفتش العام من مصادره الخاصة تفيد بتورط مجموعة من الضباط بعمليات ابتزاز لضباط وموظفين في الوزارة بالمال مقابل الغاء أوامر ادارية بنقلهم من دوائرهم الى دوائر أخرى".

واضافت ان "المفتش امر مفرزته الخاصة بالضبط بجمع المعلومات والبيانات عن القضية واتخاذ الاجراءات المناسبة بصددها بالتنسيق مع القضاة المختصين"،

مشيرة الى انه "بعد التحقق والتأكد من صحة المعلومات استحصلت المفرزة الضابطة قراراً قضائياً من قبل قاضي التحقيق المختص بالقبض على رائد منسوب الى الوكالة الادارية والمالية في الوزارة وفق القرار 160 لسنة 1983 لثبوت تورطه بقضايا فساد اداري ومالي".

وتابعت انه "تم القبض عليه وتدوين اقواله في التحقيق الابتدائي واعترف صراحة بجريمته وثبت تورطه بعمليات فساد كبرى"، لافتة الى ان "التحقيق لايزال جار معه بغية الوصول الى باقي المتورطين من أجل القاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة".