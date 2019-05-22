الداخلية تعلن اعتقال اربعة ارهابيين من "ديوان الجند" في ايسر الموصل

اعلنت وزارة الداخلية، الاربعاء، عن اعتقال اربعة عناصر من "ديوان الجند" في ايسر الموصل.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان ان "مديرية شرطة الكرامة التابعة لقيادة شرطة نينوى ومديرية واستخبارات ومكافحة ارهاب نينوى العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الإتحادية في وزارة الداخلية وبناءً على أوامر قبض قضائية ومتابعة مستمرة وتعاون المواطنين تتمكن من القاء القبض على أربعة من عناصر داعش الإرهابية".

واضاف ان "هؤلاء كانوا يعملون مقاتلين فيما يسمى ديوان الجند خلال فترة سيطرة عصابات داعش الإرهابية على مدينة الموصل، مشيرا الى انه "‏تم القبض عليهم في منطقة حي تسعين بلجانب الأيسر لمدينة الموصل".