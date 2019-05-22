ضبط كمية كبيرة من المستلزمات الطبية الممنوعة من التداول في بعقوبة

اعلنت قيادة شرطة ديالى، الاربعاء، ضبط كميات كبيرة من المستلزمات الطبية الممنوعة من التداول، وسط بعقوبة.

وقال المتحدث الاعلامي باسم شرطة ديالى العقيد غالب العطية في بيانه ان "دوريات من فوج طوارئ ديالى الثالث وشعبة مكافحة الجريمة المنظمة ومفارز الامن الوطني بالتعاون مع مفارز تفتيش دائرة صحة ديالى تمكنت خلال تفتيش محلات المستلزمات الطبية في منطقة السراي وسط بعقوبة، وتم ضبط كميات كبيرة من المستلزمات الطبية الممنوعة من التداول في القطاع الخاص".

واضاف العطية، ان "التعاون الكبير بين المؤسسة الامنية ودائرة صحة ديالى دور مهم في تعزيز سلطة القانون على الصيدليات ومحلات بيع المستلزمات الطبية"، مشيراً الى انه "تم تسليم المواد المضبوطة والاشخاص الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".