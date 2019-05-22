الاستخبارات تقبض على ارهابي شارك بالهجوم على مراكز الشرطة بالانبار

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاربعاء، عن القبض على ارهابي شارك بالهجوم على مراكز الشرطة بالانبار.

وقالت المديرية في بيان ان "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٠ وبالتعاون مع استخبارات لواء ٣٨ وعلى ضوء معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من القاء القبض على أحد الارهابيين في منطقة البو طيبان بالرمادي - الانبار".

واضافت انه "من المشاركين الرئيسيين في الهجوم على مركز شرطة البو طيبان وسقوطه وتدميره قبل التحرير، كما عمل كهربائياً متخصصاً في مجال العبوات الناسفة"، مشيرة الى انه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".