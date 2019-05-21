وصول وفد عراقي إلى طهران حاملاً مبادرة لحل الأزمة بين ايران واميركا

اكدت وسائل اعلام خليجية، الثلاثاء، وصول وفد سياسي عراقي إلى العاصمة الإيرانية طهران، في إطار الوساطة بين ايران والولايات المتحدة.

وبحسب المصادر، فإن مسؤولاً عراقياً أعلن وصول الوفد إلى العاصمة الإيرانية حاملاً مبادرة عراقية للتوسط بين الولايات المتحدة وإيران، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل حول المبادرة، أو اعضاء الوفد.

وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قد اعلن، اليوم الثلاثاء، عن عزمه إرسال وفود إلى طهران وواشنطن، في مسعى لإنهاء التوترات المتصاعدة في المنطقة.