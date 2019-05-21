اعتقال تاجر مخدارات في الانبار بحوزته ما يقرب من 12 ألف حبة مخدرة

علنت مفتشية وزارة الداخلية، الثلاثاء، عن اعتقال تاجر للمخدرات متلبساً بمحاولة تهريب آلاف الحبوب المخدرة في الأنبار.

وقالت المفتشية في بيان "تنفيذاً لتوجيهات المجلس الأعلى لمكافحة الفساد بالتصدي لظاهرة تهريب المخدرات وترويجها تمكن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية من ضبط أحد تجار المخدرات متلبساً بمحاولة تهريب آلاف الحبوب المخدرة في الأنبار".

واضافت " ان "العملية جاءت على خلفية ورود معلومات من مصادر مكتب المفتش العام الخاصة والتي أفادت بوجود شخص يقوم بتهريب الحبوب المخدرة بعجلة أجرة (تاكسي) من منفذ طريبيل باتجاه مدينة الرمادي.

وتابعت انه " صدرت الأوامر من قبل المفتش العام السيد جمال الأسدي الى مكتبه في الأنبار الى اتخاذ الاجراءات السريعة اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

واشارت تم " شكل مكتب تفتيش الأنبار فريق عمل من ضباط وموظفي المكتب، ونصب كميناً في منطقة الـ 7 كم عند المدخل الغربي لمدينة الرمادة واستطاع من ضبط المهرب متلبساً بالجرم المشهود بحيازة (11850) حبة مخدرة نوع (AMarg14Mg).

وختمت المفتشية ان " فريق العمل دون افادة واعتراف المتهم، وعرض قضيته أمام قاضي التحقيق الخافر الذي قرر توقيفه وفق المادة 28 من ق ع ع الخاص بالمخدرات، وتم تسليمه الى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية المختصة".