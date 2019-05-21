مجلس كربلاء يفشل باقالة الطريحي

افاد مصدر محلي في كربلاء، الثلاثاء، بأن مجلس المحافظة فشل باقالة المحافظ عقيل الطريحي.

وقال المصدر في حديث صحفي، ان "مجلس محافظة كربلاء عقد اليوم، جلسة بحضور 25 عضوا وتضمن جدول اعمالها اقالة المحافظ عقيل الطريحي".

واضاف المصدر ان "المجلس فشل باقالة الطريحي بعد انسحاب عدد من الاعضاء لاسباب غير معروفة".

يذكر ان مجلس كربلاء استجوب في جلسته التي عقدت بالـ14 من ايار الحالي، المحافظ عقيل الطريحي غيابيا.