قائد عمليات نينوى يعلن قتل ثمانية ارهابيين من "داعش" بينهم قيادي

اعلن قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري، الثلاثاء، مقتل ما يسمى مسؤول الامنية في ولاية نينوى بتنظيم "داعش" الارهابي عند محاولته دخول الحدود العراقية، بالاضافة الى سبعة عناصر من التنظيم.

وقال الجبوري في بيان ، إنه "تم قتل القيادي في داعش الارهابي ابو غفران المدعو عايد مشعل محمد عوّاد الزبيدي مسؤول الامنية في ولاية نينوى والذي تقلد عدة مناصب في تنظيم داعش بضربة جوية قرب قرية ام جريس عندما كان يحاول دخول الحدود العراقية".

واضاف الجبوري، "كما تم قتل سبعة دواعش في نفق بضربة جوية في قرية حريش قرب منطقة عين الجحش غرب الموصل".