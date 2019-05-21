تحقيق الكرخ: نائب والي دجلة اعترف بقتل ثلاثة أشقاء في الحشد

اعلنت محكمة تحقيق الكرخ، الثلاثاء، انها دونت أقوال إرهابي عمل بمنصب (نائب والي ولاية دجلة) التابعة لتنظيم داعش الإرهابي.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان ان "محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب صدقت أقوال إرهابي (نائب والي ولاية دجلة)"، لافتا إلى أن "المتهم اعترف بقتله ثلاثة أشقاء اثناء توجههم لجمع الكمأ من أحد الوديان".

وأضاف أن "الإرهابي اعتقل الضحايا وأقاربهم وأجرى تحقيقات معهم حتى عثر في هواتفهم على صور تظهر مشاركتهم مع الحشد الشعبي في تحرير مناطقهم".

وتابع أن "المتهم أقدم على قتلهم والاتصال بذويهم وإبلاغهم بالامر"، مشيرا إلى أن "المحكمة صدقت أقواله وبصدد إحالته على محكمة الجنايات وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٥".

يذكر ان القضاء العراقي يصدر بين فترة واخرى احكاما بالاعدام والسجن المؤبد بحق عناصر تنظيم "داعش" والمؤيدين له.