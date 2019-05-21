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سماحة المرجع الكبير السيد الحكيم (مدّ ظله) يوصي طلبة الحوزة التحلي بمكارم الأخلاق المستمدة من سيرة أهل البيت (عليهم السلام)، وأن ينسجموا مع الناس بمحبة وتواضع


أوصى سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مدّ ظله)، طلبة الحوزة العلمية، بالتحلي بمكارم الاخلاق المستمدة من سيرة المعصومين (سلام الله عليهم اجمعين)، وأن ينسجموا ويرتبطوا ويختلطوا مع الناس بمحبة وتواضع وهيبة، بعيدا عن التعالي والبحث عن الذات او المصلحة الآنية التي تؤدي الى انفصالهم عن مجتمعهم ووظيفتهم التي جاءوا من اجلها، جاء ذلك خلال استقبال سماحته لوفد طلبة الحوزة العلمية من مدينة قم المشرفة في جمهورية إيران الإسلامية.

كما وجه سماحة المرجع السيد الحكيم، طلبة العلوم الدينية، إلى الاهتمام البالغ بثقافة أهل البيت عليهم السلام، والاطلاع على سيرتهم المباركة وسلوكهم القويم، والارتباط بهم ونشر ثقافتهم بين الناس، وإبلاغهم ما حرم الله وما حلله وتطبيقه على أنفسهم، لكي يكونوا مؤثرين بأداء وظيفتهم بالالتزام بالموازين الشرعية التي فرضها سبحانه تعالى علينا.

داعيا في ختام حديثه المبارك ان يتقبل صيامهم وزيارتهم، وان يبارك بخطواتهم، إنه سميع مجيب

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سماحة المرجع الكبير السيد الحكيم (مدّ ظله) يوصي طلبة الحوزة التحلي بمكارم الأخلاق المستمدة من سيرة أهل البيت (عليهم السلام)، وأن ينسجموا مع الناس بمحبة وتواضع
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