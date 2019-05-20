رجل يطلق غازاً مسيلاً للدموع في البصرة بسبب انزعاجه من أطفال منطقته

أطلق مواطن من أهالي البصرة، الاثنين (20 أيار 2019)، قنبلة غاز مسيلة للدموع، بسبب انزعاجه من أطفال منطقته، وفق ما قال مصدر أمني، ما أدى إلى حدوث اختناقات بينهم.

وذكر المصدر إن "مواطناً من منطقة (الابلة) في البصرة، أطلق قنبلة غاز مسيل للدموع وسط المنازل بسبب انزعاجه من اصوات الاطفال وطرقهم لباب منزله في ليلة الكركيعان!".

وأضاف، أن الحادثة "أدت إلى حدوث حالات اختناق بين الاطفال وترويعهم". ولفت المصدر إلى أن "الشرطة وصلت الى مكان الحادث، والقت القبض على مطلق القنبلة".