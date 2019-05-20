الأخبار

الاستخبارات العسكرية تحبط مخططاً لاستهداف المدنيين في هيت وتقبض على رأسه المدبر


أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاثنين (20 أيار 2019)، احباط مخطط لاستهداف المدنيين، والقيام بعمليات إرهابية، في قضاء هيت، فيمأ أكدت القبض على الرأس المدبر لهذا المخطط.

وقالت المديرية في بيان "مرة أخرى تحاول إذناب عصابات داعش الإرهابية من التحرك مستجمعة شتات فلولها المنهارة لتنفيذ عمليات إرهابية جبانة خلال شهر رمضان الكريم وأيام عيد الفطر المبارك في محاولة بائسة منها لزعزعة الأمن والاستقرار في البلد".

وأضافت: "لكن أبناءكم وإخوانكم من رجال الاستخبارات العسكرية كانوا لهم بالمرصاد يراقبون تحركاتهم ويشخصون نواياهم فانقضوا عليهم كالأسود في لحظات الحسم محبطين مخططاتهم وملقين القبض على الرؤوس المدبرة لها ومستولين على مستودعات أسلحتهم وعتادهم في عملية جريئة وبطولية".

وأوضحت أن "مفارز خلية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب وسرية الواجبات الخاصة التابعة للمديرية بالتعاون مع لواء 29 الفرقة السابعة، تمكنت من تنفيذ عملية نوعية اتسمت بدقة المعلومة الاستخبارية تم خلالها إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في قضاء هيت بالانبار".

وأشارت الى أن "هذا الإرهابي يعمل ضمن مفارز زراعة العبوات الناسفة بما يسمى (ولاية الانبار)، ومن المطلوبين للقضاء بموجب أحكام المادة 4 إرهاب".

وتابعت، أن "مفارز المديرية ذاتها تمكنت من مداهمة مضافتين في قضاء هيت أيضا وضبطت بداخلهما 21100 صاعق كهربائي، و10720 إطلاقة متنوعة، و114 مخزن عتاد لأسلحة مختلفة، و15 بندقية متنوعة، و6 مسدسات، و32 قنبرة هاون عيار 120 ملم، و27 قنبرة للطائرات المسيرة، و5 كغم من عجينةTNT   ، و5 صواريخ، وقاذفة عدد 1، وسلاح عيار 12,7 ملم عدد 1، و2 ناظور بندقية، وجي بي اس عدد 1".

ومن ضمن ما ضبطته مفارز المديرية ايضاً، وفق البيان، حُك عسكري 2، و9 رمانات يدوية مختلفة، و4 أجهزة موبايل مسلكة تستخدم في التفجير، وسلاح بي كي سي عدد 1، و5 كغم من الكرات الحديدية (صجم)، و18 حشوات دافعة، وعبوة محلية الصنع عدد 1، و5 حقائب عسكرية، وعشرات الأمتار من فتيل الكورتكس".

ومضت بالقول، إنه "بهذا فأن مديرية الاستخبارات العسكرية تعلن استمرارها بمطاردة وتعقب ما تبقى من فلول العصابات الإرهابية وتفكيك خلاياهم النائمة وتجفيف منابع تمويلهم".

واختتمت بالقول: "لدينا القدرة والإمكانية لتدمير جميع مرتكزاتهم الأساسية وباتت أساليبهم مكشوفة لنا وسوف لن ينجو أي إرهابي من قبضتنا وسنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن. وإنا لصادقون".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رجل يطلق غازاً مسيلاً للدموع في البصرة بسبب انزعاجه من أطفال منطقته
الاستخبارات العسكرية تحبط مخططاً لاستهداف المدنيين في هيت وتقبض على رأسه المدبر
كتلة صادقون تدعو لاعادة اعمار مناطق "مثلث الموت" جنوب بغداد
الحشد والقوات الأمنية ينهيان عملية الجزيرة بتحقيق كامل أهدافها
الأمين العام لمجلس الوزراء : التوجه الحكومي يتركز نحو الاستثمار لتخفيف الضغط عن التزامات القروض
الهيئة القيادية والشورى المركزية للمجلس الاعلى تبحثان الاداء الحكومي واوضاع المنطقة
المنافذ تعلن استئناف حركة المسافرين بين العراق وايران عبر منفذ الشيب
نائب يرجح تمكن العراق من نزع فتيل المواجهة المُحتملة بين اميركا وايران
اعتقال "إرهابي" قدم معلومات لـ"داعش" أثناء معارك تحرير الفلوجة
آلا طالباني: الحلبوسي ناجح جداً ولديه حس وطني ويعمل بالتساوي مع الكل
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 70.03
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
ناديا : لدي اخ اسمه ( صباح سوري جعاز جياد المحمداوي) فقد في السعوديه منذ عام 1998 ولم نسمعه ...
الموضوع :
اسماء عراقيين قطعت روؤسهم و اخرى تنتظر قطع راسها في السعودية
sara : مقاله في الصلب ...
الموضوع :
فلذاتُ أكبادنا الى أين؟
عباس : كل التوفيق والنجاح استاذ حيدر ...
الموضوع :
التنظيم وبناء الأحزاب السياسية
Saffa abdul aziz hamoud al-maliky : السلام عليكم. انا احد. مشاركين الانتفاضة الاشعبانية خروجي. الى السعودية. عام. 1991 بعدها تم قبولي الى امريكا. ...
الموضوع :
ملبورن| محتجزي رفحاء : كيف احصل على أوراق ثبوتية؟ Bookmark and Share
ابو حسنين : للاسف الشديد نحن فالحين بالخطاب الانشائي فقط ونتبجح بثورة العشرين وعرين الامام (ع) ومدينة المرجعيه والحوزات وغير ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
عبدالباسط شكر محمود الربيعي : السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم . تم الاستيلاء على قطعة الارض العائدة لي في منطقة الفضيلية في ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
Bashar : نعم كلنا مع قدسية مدينة امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام كما نطالب تطبيق العقوبة ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
مواطنة : احسنتم ...
الموضوع :
على باب المراد..في يوم شهادة الامام الكاظم (ع)
احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم الع : احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ثوره هاشم علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم رسالتي مستمده فقره من الدستور العراقي والذي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
فيسبوك