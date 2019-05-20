الاستخبارات العسكرية تحبط مخططاً لاستهداف المدنيين في هيت وتقبض على رأسه المدبر

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاثنين (20 أيار 2019)، احباط مخطط لاستهداف المدنيين، والقيام بعمليات إرهابية، في قضاء هيت، فيمأ أكدت القبض على الرأس المدبر لهذا المخطط.

وقالت المديرية في بيان "مرة أخرى تحاول إذناب عصابات داعش الإرهابية من التحرك مستجمعة شتات فلولها المنهارة لتنفيذ عمليات إرهابية جبانة خلال شهر رمضان الكريم وأيام عيد الفطر المبارك في محاولة بائسة منها لزعزعة الأمن والاستقرار في البلد".

وأضافت: "لكن أبناءكم وإخوانكم من رجال الاستخبارات العسكرية كانوا لهم بالمرصاد يراقبون تحركاتهم ويشخصون نواياهم فانقضوا عليهم كالأسود في لحظات الحسم محبطين مخططاتهم وملقين القبض على الرؤوس المدبرة لها ومستولين على مستودعات أسلحتهم وعتادهم في عملية جريئة وبطولية".

وأوضحت أن "مفارز خلية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب وسرية الواجبات الخاصة التابعة للمديرية بالتعاون مع لواء 29 الفرقة السابعة، تمكنت من تنفيذ عملية نوعية اتسمت بدقة المعلومة الاستخبارية تم خلالها إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في قضاء هيت بالانبار".

وأشارت الى أن "هذا الإرهابي يعمل ضمن مفارز زراعة العبوات الناسفة بما يسمى (ولاية الانبار)، ومن المطلوبين للقضاء بموجب أحكام المادة 4 إرهاب".

وتابعت، أن "مفارز المديرية ذاتها تمكنت من مداهمة مضافتين في قضاء هيت أيضا وضبطت بداخلهما 21100 صاعق كهربائي، و10720 إطلاقة متنوعة، و114 مخزن عتاد لأسلحة مختلفة، و15 بندقية متنوعة، و6 مسدسات، و32 قنبرة هاون عيار 120 ملم، و27 قنبرة للطائرات المسيرة، و5 كغم من عجينةTNT ، و5 صواريخ، وقاذفة عدد 1، وسلاح عيار 12,7 ملم عدد 1، و2 ناظور بندقية، وجي بي اس عدد 1".

ومن ضمن ما ضبطته مفارز المديرية ايضاً، وفق البيان، حُك عسكري 2، و9 رمانات يدوية مختلفة، و4 أجهزة موبايل مسلكة تستخدم في التفجير، وسلاح بي كي سي عدد 1، و5 كغم من الكرات الحديدية (صجم)، و18 حشوات دافعة، وعبوة محلية الصنع عدد 1، و5 حقائب عسكرية، وعشرات الأمتار من فتيل الكورتكس".

ومضت بالقول، إنه "بهذا فأن مديرية الاستخبارات العسكرية تعلن استمرارها بمطاردة وتعقب ما تبقى من فلول العصابات الإرهابية وتفكيك خلاياهم النائمة وتجفيف منابع تمويلهم".

واختتمت بالقول: "لدينا القدرة والإمكانية لتدمير جميع مرتكزاتهم الأساسية وباتت أساليبهم مكشوفة لنا وسوف لن ينجو أي إرهابي من قبضتنا وسنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن. وإنا لصادقون".