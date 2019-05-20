الحشد والقوات الأمنية ينهيان عملية الجزيرة بتحقيق كامل أهدافها

أنهت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، مساء الاثنين، العملية الأمنية المشتركة بين الحضر وجزيرة صلاح الدين بتحقيق أهدافها كاملة.

وقال اعلام الحشد في بيان ان “العملية الأمنية المشتركة التي انطلقت، صباح اليوم، لملاحقة فلول داعش في الجزيرة الواقعة بين الحضر وصلاح الدين انتهت بتحقيق كامل أهدافها والخطط المرسومة لها، مبينا أنه تم قتل ثلاثة عناصر بداعش الإرهابي وتدمير مضافتين أثناء العملية”.

وأضاف، إن “العملية كانت من خمسة محاور شاركت فيها قيادة عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي واللواءين 31 و6 بالحشد الشعبي والقوات الأمنية بإسناد طيران الجيش”.

وبين ان “العملية تهدف لتأمين الجزيرة ومنع تسلل الدواعش لاستهداف المدن الآمنة في المثلث الواقع بين محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى”.