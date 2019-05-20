الهيئة القيادية والشورى المركزية للمجلس الاعلى تبحثان الاداء الحكومي واوضاع المنطقة

بحثت الهيئة القيادية والشورى المركزية للمجلس الاعلى الاسلامي العراقي في اجتماعهما الدوري المشترك، اداء الحكومة، وما تم انجازه خلال الشهور الستة الاولى من عمرها والمعوقات التي تواجهها، وسبل التغلب على تلك المعوقات.

وشدد المجتمعون على ضرورة ايلاء الملفات المتعلقة بالاوضاع الحياتية للمواطنين القدر الاكبر من الاهتمام، بما يساهم في معالجة الازمات والمشاكل اليومية ذات الطابع الخدمي، من قبيل توفير الطاقة الكهربائية وتوفير فرص العمل، ومكافحة الفساد، وتفعيل القطاعات الزراعية والصناعية بما يؤدي الى تقليص الاستيراد وتنشيط القطاع المحلي، في ذات الوقت الذي اشادوا فيه بالمسار الايجابي للحكومة في سياساتها الداخلية والخارجية.

وتدارس المجتمعون كذلك، اخر واهم التطورات والمستجدات التي تعيشها المنطقة في ظل التوتر المتزايد و استمرار الحصار الظالم على الجمهورية الاسلامية و ثمنوا دور العراق الذي يقوده رئيس مجلس الوزراء في ابعاد المنطقة عن شبح الحرب مشددين على اهمية العمل الجاد من اجل تجنيب العراق و دول وشعوب المنطقة المزيد من الحروب والصراعات المسلحة.