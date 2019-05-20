نائب يرجح تمكن العراق من نزع فتيل المواجهة المُحتملة بين اميركا وايران

دعا رئيس كتلة النهج الوطني النائب عمارطعمة، الاثنين، لتذكير دول المنطقة بأن مصلحة الجميع تنحصر بنزع فتيل المواجهة المُحتملة بالاشارة الى الحرب بين اميركا وايران، فيما رجح أن يتمكن العراق من نزع فتيل المواجهة المُحتملة بين البلدين.

وقال طعمة في بيان إن "تصاعد التوتر وتزايد المخاطر المحيطة بمنطقتنا وشعوبها جراء التهديدات العسكرية والعقوبات القاسية المفروضة على بعض شعوب المنطقة وانعكاسات ذلك على أمن واستقرار العراق وأوضاعه الاقتصادية تتطلب توحد القوى السياسية العراقية بموقف وطني جامع يدعم الحكومة العراقية لتنطلق منه للتحرك على دول المنطقة لبناء موقف موحد يمنع الانزلاق نحو الحرب وآثارها الكارثية".

وأضاف طعمة، يجب "تذكير تلك الدول (دول المنطقة) بأن مصلحة الجميع دولا وشعوبا تنحصر بنزع فتيل المواجهة المُحتملة، وانه لن يربح أحد من النفخ في نار الحرب وإيقادها وضرورة انخراط دول المنطقة في حوارات مشتركة لمعالجة جذور خلافاتها والازمات المهيمنة على علاقتها منذ فترة طويلة، وهو مايغلق المنافذ على التدخل والمشاريع الغريبة على المنطقة وشعوبها".

واشار طعمة الى أن "الحوار هو اضمن السبل لتحقيق مصالح جميع الاطراف دون مضاعفات وأضرار وخسائر كالتي تنتجها وتقود لها الحروب والصراعات، وتجارب الدول نفسها في فترات ليست بعيدة دلّلت على تاثير الحوار وقدرته الفاعلة في تحويل الخصومات المستحكمة الى علاقات تفاهم واتفاق وانهاء للتوتر والتقاطع"، لافتاً الى أنه "قد يتمكن العراق بعد دوره المحوري في محاربة الارهاب العالمي ان يمارس دورا إيجابيا ويشكل ساحة إلتقاء وتقارب وحلحلة للأزمات والخصومات الدولية".

وبلغت العلاقات الأمريكية الإيرانية أدنى مستوياتها العام الفائت بعد انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووي الموقع في العام 2015 بين طهران والقوى الدولية الكبرى والذي ينص على تخفيف العقوبات الدولية على الجمهورية الإسلامية مقابل وضع قيود على برنامجها النووي، فيما تصاعدت حدة التوتر خلال آيار الحالي، لاسيما بعد الانباء عن إرسال واشنطن مزيدا من التعزيزات العسكرية إلى منطقة الخليج.

وكان آخر تلك التصعيدات تغريدة للرئيس الاميركي دونالد ترامب على تويتر (امس الاحد 19 آيار 2019)، قال فيها "إذا أرادت إيران خوض حرب فستكون تلك النهاية الرسمية لها"، محذرا اياها بالقول "لا تهددوا الولايات المتحدة مجددا".