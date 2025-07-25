مجرة درب التبانة تظهر في سماء الصين

أوضحت مصادر صينية، اليوم الجمعة، بأنه في واقعة فريدة وغير مسبوقة، تم رصد مجرة "درب التبانة" التي ينتمي إليها كوكب الأرض، في إحدى المقاطعات الصينية، إذ ذكرت مصادر محلية في الصين، أنه تم رصد مجرة "درب التبانة" عبر السماء في مدينة "شوانغياشان" شمال شرق مقاطعة "هيلونغجيانغ" شمال شرق الصين، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

فقد أعلنت وكالة "شينخوا" في آذار الماضي، كشف علماء فلك صينيين وأجانب عن أول خريطة ثلاثية الأبعاد لخصائص الغبار بين النجوم في مجرة "درب التبانة".

وسيوفر هذا الاكتشاف، بحسب الخبراء، دعماً بالغ الأهمية للرصد الفلكي الدقيق وللدراسات في مجالي الكيمياء الفلكية وتطور المجرات.

واستند البحث إلى بيانات من تلسكوب الألياف الضوئية الطيفي متعدد الأجسام في منطقة السماء الكبيرة (لاموست) للصين ومرصد غايا الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأوروبية.