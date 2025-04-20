وكالة ناسا تكرم طالباً عراقياً لاكتشافه ثغرات أمنية في موقعها الإلكتروني

حصل الطالب العراقي منتظر محمد أحمد من قضاء الطارمية شمال بغداد، على شهادة تقدير من وكالة ناسا بعد اكتشافه ثغرتين أمنيتين على موقع الوكالة الإلكتروني، حيث اكتشف الطالب المتفوق منتظر، ثغرة خطيرة في لغة الاستعلامات البنيوية (SQL Injection) قد تسمح للمخترقين بحقن برمجيات خبيثة، وربما تسريب بيانات حساسة من أنظمة ناسا كما أبلغ عن ثغرة ثانية أقل خطورة.

بالمقابل، وتقديرًا لجهوده أصدرت ناسا شهادة رسمية أشادت فيها بمساهمته في الأمن السيبراني. وقد لاقى إنجازه إشادة واسعة في الأوساط التعليمية والتقنية العراقية، باعتباره نموذجًا للمواهب الشابة في مجالات التكنولوجيا الحديثة.