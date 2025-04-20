منوعات

وكالة ناسا تكرم طالباً عراقياً لاكتشافه ثغرات أمنية في موقعها الإلكتروني


حصل الطالب العراقي منتظر محمد أحمد من قضاء الطارمية شمال بغداد، على شهادة تقدير من وكالة ناسا بعد اكتشافه ثغرتين أمنيتين على موقع الوكالة الإلكتروني، حيث اكتشف الطالب المتفوق منتظر، ثغرة خطيرة في لغة الاستعلامات البنيوية (SQL Injection) قد تسمح للمخترقين بحقن برمجيات خبيثة، وربما تسريب بيانات حساسة من أنظمة ناسا كما أبلغ عن ثغرة ثانية أقل خطورة.

بالمقابل، وتقديرًا لجهوده أصدرت ناسا شهادة رسمية أشادت فيها بمساهمته في الأمن السيبراني. وقد لاقى إنجازه إشادة واسعة في الأوساط التعليمية والتقنية العراقية، باعتباره نموذجًا للمواهب الشابة في مجالات التكنولوجيا الحديثة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وكالة ناسا تكرم طالباً عراقياً لاكتشافه ثغرات أمنية في موقعها الإلكتروني
يستخدمها الملايين.. غوغل توقف التحديثات الأمنية لنسخة أندرويد
ترامب: "لم يعد من الممكن اعتبار هارفارد مكاناً لائقاً للتعليم"!
إغلاق قناة الحرة بشكل نهائي بعد إيقاف التمويل
خلل يضرب تطبيق "واتساب" في العراق
طالبة من الديوانية تخترع لقاحاً يحافظ على الثروة الحيوانيّة
مع تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، شركة آبل تواجه أزمة تصنيع
أمطار غزيرة تضرب الهند ونيبال، تتسبب بمقتل نحو 100 شخص
شركة الطيران الفرنسية تعود إلى الأجواء العراقية بعد توقف لأكثر من 5 أشهر
احذفها فورًا.. نسخة مزيفة من تيلغرام
الاكثر مشاهدة في (منوعات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
علاء عبد الرزاق الانصاري : الاهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك