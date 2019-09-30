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ظاهرة فلكية نادرة تغرق الأرض بالظلام ستة أيام


بعد مراقبة الأحداث الأخيرة على سطح الشمس، قدم العلماء استنتاجات مخيبة للآمال، حيث من الممكن أن تغرق الأرض بظلام دامس لمدة ستة أيام بسبب "عاصفة شمسية" هائلة. فمتى يحين الموعد؟.

تحدث هذه الظاهرة مرة واحدة كل 250 سنة، وستكون في شهر كانون الأول من هذا العام. ويمكن أن تحجب 90% من أشعة الشمس عن كوكب الأرض، وسيكون سبب العاصفة المغناطيسية"، إطلاق البلازما من البقعة "AR2192".

بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن سكان مختلف البلدان من رؤية الشفق القطبي، ومواجهة أطول ليل. كما يمكن أن تتسبب هذه الحادثة بمشاكل في الاتصال وانقطاع الشبكة.

وبحسب العلماء فإنّ هذه العاصفة التي ستمتد الى 6 ايام، توجب على الأشخاص الذين يعانون من الحساسية الإمتناع عن بذل أي جهد بدني مفرط.

هل غرقت الأرض في الظلام سابقاً؟

يذكر أنه في عام 2012 احتلت معلومات مماثلة عناوين الصحف، عندما ادعى تقرير قرب حدوث تعتيم في جميع أنحاء العالم بسبب مرور الأرض خلال "حزام الفوتون" في كانون الأول في نفس العام، ولكن ذلك لم يحصل حينها، حتى باتت هذه الأخبار بالنسبة الى كثيرين بمثابة الشائعات.

 

وكذلك، أُشيع في العام 2015 بأنّ كوكب الأرض سيواجه 15 يوماً من الظلام التام لم يحدث منذ أكثر من مليون سنة، بين يومي 15 و29 تشرين الثاني من ذات العام، نتيجة لاقتران كوكبي المشتري والزهرة، وهو ما لم يحدث وقتها.

 

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ظاهرة فلكية نادرة تغرق الأرض بالظلام ستة أيام
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