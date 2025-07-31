سوريا - لبنان - فلسطين

سماحة الشيخ نعيم قاسم : هناك محاولات للترويج بأن الحزب أصبح ضعيفا وهو غير صحيح


أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، اليوم الأربعاء، وجود محاولات للترويج بأن الحزب أصبح ضعيفا وهذا أمر غير صحيح.

وقال قاسم في كلمة بمناسبة مرور عام على استشهاد القائد فؤاد شكر، إن "المقاومة في لبنان أثبتت أنها دعامة أساسية من دعائم بناء الدولة"، مبينا أنه "لا توجد رؤية واضحة حتى الآن لبناء الدولة اللبنانية".

وأضاف، أن "سلاحنا شأن لبناني داخلي، ونحن نسير بمسارين الأول بتحرير الأرض من العدو والثاني ببناء الدولة عبر تمثيل الناس وحتى تنهض الدولة بأبنائها ولا نغلّب أحدهما على الآخر"، مؤكدا رفضه "أي مقايضات للانخراط في مسار السياسة فقط والتخلي عن المقاومة ضد إسرائيل".

وذكر ان "اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان كان فيه مكسب لنا وللجانب الإسرائيلي وهذا أمر طبيعي في أي اتفاق"، لافتا الى "اننا ساعدنا الدولة على تنفيذ الاتفاق الذي هو حصراً في جنوب الليطاني ومن يربط وقف إطلاق النار بسحب السلاح فقولوا له إن هذا الأمر شأن داخلي".

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