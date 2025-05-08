جيش الإحتلال ينشر مستوصفا ميدانيا في جنوب سوريا!

نشر الجيش الإسرائيلي مستوصفا ميدانيا متنقلا لتصنيف المصابين في جنوب سوريا، وتحديدا في منطقة قرية حضر، حيث أوضح المتحدث العسكري الإسرائيلي أن هذه المنشأة تأتي ضمن سلسلة جهود يبذلها الجيش لدعم السكان السوريين من الطائفة الدرزية، وتعزيز أمنهم.

وأضاف: "يستمر جيش الدفاع في مراقبة التطورات، ويبقى في حالة استعداد كامل للتعامل مع أي سيناريوهات محتملة".

ويذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن قبل أيام عن نشر قواته في جنوب سوريا، بهدف منع تسلل أي مجموعات مسلحة معادية إلى مناطق القرى الدرزية.

وجاء في بيان سابق للجيش: "تتمركز قواتنا في جنوب سوريا، وهي مستعدة تماما لصد أي تهديدات قد تستهدف القرى الدرزية".

فيما شهدت مناطق ذات كثافة درزية مثل جرمانا وصحنايا جنوب دمشق ومحافظة السويداء، خلال الأيام الماضية، اشتباكات مسلحة متقطعة بين مجموعات من أبناء الطائفة وقوى أمنية ومجموعات أخرى مسلحة، على خلفية تحريض وخطاب كراهية متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.