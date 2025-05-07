صحة فلسطين تحصي عدد الشهداء في غزة جراء العدوان الاسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء (7 أيّار 2025)، عن حصيلة غير نهائية للعدوان الإسرائيلي على محطتي كهرباء حزيز وذهبان في صنعاء.

وذكرت الوزارة في بيان أن "مستشفيات قطاع غزة، استقبلت 3 شهداء و54 جريحاً مدنياً في حصيلة غير نهائية للعدوان الإسرائيلي على محطتي كهرباء حزيز وذهبان في صنعاء".

وأضاف البيان، أن "حصيلة العدوان الاسرائيلي ارتفعت الى 52,400 شهيد و118,014 مصابا منذ السابع من تشرين الأول للعام 2023"، مبيناً أن "حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 آذار 2025 بلغت (2,308 شهداء، 5,973 مصابا)".