إيران تدعو السلطات السورية لإعادة المقاتلين الأجانب الى بلدانهم واجراء "انتخابات حرة"

دعا مندوب إيران لدى مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة (25 نيسان 2025)، إلى الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية من سوريا، مؤكدًا أن البلاد تواجه أزمة إنسانية خطيرة ونقصًا كبيرًا في تمويل جهود الإغاثة.

وانتقد المندوب الإيراني أمير سعيد إيرواني، بشدة في كلمته بجلسة مجلس الأمن الخاصة بتطورات سوريا، "القيود الأمريكية غير المبررة"، مشيرًا إلى أنها تزيد من معاناة السوريين وتؤخر عملية إعادة الإعمار.

في سياق متصل، شدد المندوب الإيراني على ضرورة أن تضمن السلطات السورية حماية جميع فئات وشرائح المجتمع، ودعاها إلى إعادة جميع المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم.كما طالب بإجراء انتخابات حرة وتشكيل حكومة جامعة في سوريا.

وأكد المندوب الإيراني أن بلاده لم تتخذ أي إجراء يهدف إلى زعزعة استقرار سوريا أو أي بلد آخر في المنطقة.