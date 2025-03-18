القوات التركية تنشيء قاعدة عسكرية لها في سوريا

افاد مصدر عسكري مطلع ان القوات التركية قررت انشاء قاعدة عسكرية لها في سوريا

واوضح المصدر ان القوات التركية وضعت عددا كبيرا من الكتل الخرسانية في قاعدة منغ الجوية بمنطقة تل رفعت في سوريا.

واضاف المصدر ان عمليات تسليم المواد اللوجستية الى القاعدة مستمرة

واشار الى المصادر الى انه بعد إجراء صيانة وإصلاحات واسعة النطاق، ستصبح قاعدة منغ الجوية قاعدة سورية تركية مشتركة. وستكون هذه القاعدة قاعدة للدفاع الجوي، كما سيتم إصلاح مهابط الطائرات والمروحيات في القاعدة. وستصبح القاعدة مركزا استراتيجيا للعمليات والتدريبات العسكرية المشتركة.