فرض حظر تجوال جزئي في محافظة حمص السورية تفرضه هيئة تحرير الشام الارهابية

أعلنت وزارة الإعلام السورية، اليوم الخميس، (12 كانون الأول 2024)، عن فرض حظر للتجوال في عموم محافظة حمص وسط البلاد.

وقالت الاعلام السورية، ان: "حظر التجوال يبدأ من الساعة 8 مساءً حتى السادسة صباحاً بالتوقيت الملحي وذلك حرصاً على سلامة الأهالي".

وكانت إدارة العمليات العسكرية التابعة لهيئة تحرير الشام الارهابية، أعلنت أمس الأربعاء، عن إلغاء حظر التجول الذي فُرِض في دمشق في أعقاب الإطاحة برئيس النظام السوري السابق بشار الأسد.

وفرضت فصائل المعارضة السورية المسلحة، الأحد الماضي حظرا للتجول في دمشق حتى الساعة الخامسة فجر الإثنين، بعد ساعات من دخولها العاصمة وإعلانها إسقاط الأسد.