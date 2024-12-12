مصادر عبرية: إصابة 4 إسرائيليين جراء إطلاق نار على حافلة بالقرب من حاجز النفق

أفادت نجمة داود الحمراء (الإسعاف الإسرائيلي) بإصابة 4 أشخاص جراء إطلاق النار على حافلة بالقرب من حاجز النفق في القدس، وفق ما تقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وذكرت "نجمة داود الحمراء" أن فتى يبلغ من العمر 12 عاما أصيب بجروح خطيرة جراء إطلاق النار على حافلة بالقرب من حاجز النفق في القدس، حيث أكد الجيش الإسرائيلي أن هذا كان هجوما.

كما أصيبت امرأة تبلغ من العمر 40 عاما بجروح طفيفة جراء إطلاق النار، وأصيب شخصان بجروح طفيفة بشظايا، وتم نقلهم إلى مستشفى هداسا عين كارم في المدينة.

وتمت الإشارة إلى أن منفذ العملية لاذ بالفرار.