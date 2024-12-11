حرق قبر الرئيس السوري الأسبق حافظ الاسد

تداول ناشطون سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، فيديو لوصول الجماعات المسلحة إلى قبر الرئيس السوري الاسبق، حافظ الأسد في محافظة اللاذقية شمال غربي البلاد.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول قيام عناصر مسلحة بإشعال النيران في قبر حافظ الأسد الذي يقع في مسقط رأسه ببلدة القرداحة، وذلك بعد 4 أيام من سقوط نظام بشار الأسد وإعلان السيطرة على دمشق.

والقبر موجود في ضريح عائلي يضم قبور أفراد من عائلة الأسد، بما في ذلك قبر ابنه باسل الأسد. الضريح يُعتبر مكاناً رمزياً لعائلة الأسد، ويحظى بزيارات من مؤيدي النظام السوري.

وكان المسلحون قد سيطروا على منطقة الساحل التي كانت تعتبر معقلًا للنظام السوري بعد دخول العاصمة دمشق، حيث انسحب النظام من المؤسسات العامة والشوارع، ليختتم بذلك عهدًا استمر 61 عامًا من حكم حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.